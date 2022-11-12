Малкин сравнял счет в матче «Питтсбурга» против «Торонто»

«Питтсбург» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». В конце первого периода счет стал — 1:1.

Голом отметился российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Для него эта шайба стала шестой в текущем сезоне.