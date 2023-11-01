Барабанов пропустит 4-6 недель из-за перелома пальца

Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн назвал сроки восстановления российского нападающего «Шаркс» Александра Барабанова.

По словам Куинна, которые приводит San Hose Hockey Now, 29-летний россиянин будет восстанавливаться от 4 до 6 недель.

В текущем сезоне Барабанов не набрал результативных действий в 6 матчах регулярного сезона НХЛ. Он выступает в североамериканской лиге с сезона-2020/21.