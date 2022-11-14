Барабанов признан первой звездой матча против «Миннесоты»

Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:2 Б).

28-летний россиянин стал автором победного буллита. Второй звездой признан форвард «Уайлд» Мэйсон Шоу, на счету которого результативная передача. Третья звезда — защитник «Шаркс» Марк Эдуар Власик, у которого два ассиста.

В текущем сезоне Барабанов провел 13 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.