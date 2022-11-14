«Миннесота» по буллитам уступила «Сан-Хосе», у Капризова результативный пас

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в серии буллитов «Сан-Хосе» со счетом 2:3.

В составе «Уайлд» отличились Фредерик Годро и Коннор Девар, Кирилл Капризов отметился результативной передачей и единственный в команде реализовал буллит. У «Шаркс» голы на счету Стива Лоренца и Нико Штурма, победный буллит реализовал Александр Барабанов.

Отметим, «Миннесота» вела со счетом 2:0 до 54-й минуты.

После этого матча «Миннесота» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 13 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Годро — 2 (Капризов, Зуккарелло), 6:45 — 1:0. Девар — 1 (мен., Шоу), 43:37 — 2:0. Лоренц — 2 (Власик, Беннинг), 53:56 — 2:1. Штурм — 6 (Карлссон, Власик), 55:49 — 2:2.

Победный буллит: Барабанов.

Вратари: Густавссон — Раймер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+12+6+3) — 37 (6+10+18+3).

Наши: Капризов (23.25/4/0) — Барабанов (18.53/3/-1), Свечников (9.04/1/+1).

14 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17105 зрителей.