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Сегодня, 05:40

«Баффало» переиграл «Вегас»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Баффало» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Голден Найтс» потерпели второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вегас» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Кребс — 4 (Хиностроза, Козенс), 7:53 — 1:0. Хаттон — 3, 52:01 — 1:1. Олофссон — 10 (бол., Окпосо, Йокихарью), 56:16 — 2:1. Так — 8 (п.в.), 59:24 — 3:1.

Вратари: Андерсон — Броссуа (58:32 — 59:24).

Штраф: 20 — 20.

Броски: 24 (11+3+10) — 31 (7+15+9).

Наши: — - Дадонов (15.33/4/-2).

11 марта. Баффало. KeyBank Center. 12437 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 40 17 85
2 Питтсбург 58 34 24 77
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 58 28 30 59
6 Айлендерс 54 22 32 52
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 56 34 22 71
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 58 26 32 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 59 32 27 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 60 17 43 40
Результаты / календарь
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12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
11.03 03:00
Баффало – Вегас
 3 : 1
11.03 03:00
Бостон – Чикаго
 4 : 3
11.03 03:00
Детройт – Миннесота
 5 : 6 Б
11.03 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 0
11.03 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 1 : 2
11.03 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 3 ОТ
11.03 03:00
Торонто – Аризона
 4 : 5 ОТ
11.03 03:00
Флорида – Филадельфия
 6 : 3
11.03 03:30
Айлендерс – Коламбус
 6 : 0
11.03 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 4 : 1
11.03 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
6 : 2
11.03 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
11.03 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 58 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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Калгари

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