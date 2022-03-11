Шестеркин сделал первую голевую передачу в сезоне

«Рейнджерс» отыграли одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Счет стал 1:3.

В конце первого периода «Рейнджерс» реализовали большинство. Автором гола стал Райан Строум. Также в голевой атаке принял участие российский вратарь Игорь Шестеркин, записавший на свой счет ассист.

Для 26-летнего россиянина эта голевая передача стала первой в текущем сезоне.