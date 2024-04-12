«Баффало» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Баффало» на своем льду переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 64 (30+34) очка в текущем сезоне.

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