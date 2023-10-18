Одного гола Барзала хватило «Айлендерс» для победы над «Аризоной»

«Айлендерс» переиграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Встреча прошла в Нью-Йорке.

Единственную шайбу забросил Мэтью Барзал на 4-й минуте второго периода. Он реализовал большинство своей команды.

«Айлендерс» набрал 4 очка и поднялся на 2-е место в Восточной конференции. «Аризона» располагается на 13-й строчке в Западной конференции (2 очка).