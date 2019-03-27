05:01 | Хоккей — НХЛ

"Баффало" потерпел четвертое поражение кряду

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"Оттава" переиграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Сэйбрз" потерпел четвертое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Баффало" - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Дюклер - 16 (Линдберг, Шабо), 17:07 - 1:0. Гиббонс - 7 (Ярош), 19:49 - 2:0. Балцерс - 5 (бол., Райан, Шабо), 45:54 - 3:0. Пяйярви-Свенссон - 10 (Воланин, Гиббонс), 47:24 - 4:0.

Вратари: Андерсон - Хаттон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (16+7+8) - 35 (13+9+13).

27 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

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