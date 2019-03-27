"Баффало" потерпел четвертое поражение кряду

"Оттава" переиграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Сэйбрз" потерпел четвертое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Баффало" - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Дюклер - 16 (Линдберг, Шабо), 17:07 - 1:0. Гиббонс - 7 (Ярош), 19:49 - 2:0. Балцерс - 5 (бол., Райан, Шабо), 45:54 - 3:0. Пяйярви-Свенссон - 10 (Воланин, Гиббонс), 47:24 - 4:0.
Вратари: Андерсон - Хаттон.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 31 (16+7+8) - 35 (13+9+13).
27 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.
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