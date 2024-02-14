«Баффало» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» дома разгромил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Голы в игре забили Джон-Джейсон Петерка, Джордан Гринуэй (дубль), Кайл Окпосо, Расмус Далин, Закари Бенсон и Алекс Так.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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