«Тампа» по буллитам выиграла у «Бостона». Кучеров набрал одно очко

«Бостон» на своем льду по буллитам проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу. Теперь на его счету 90 (34+56) очков в этом сезоне.

«Тампа» набрала 63 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на первой строчке — 74 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Чернак — 1 (Хагель, Чирелли), 3:21 — 0:1. Кучеров — 34 (бол.), 21:06 — 0:2. Макэвой — 8 (Маршан, Пастрняк), 22:04 — 1:2. ван Римсдайк — 9 (Маршан, Пастрняк), 36:23 — 2:2.

Победный буллит: Пойнт.

Вратари: Ульмарк (35:51 — 36:23, 64:57) — Василевский.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (11+11+10+6) — 25 (6+9+9+1).

Наши: — - Кучеров (23.55/6/-1).

14 февраля. Бостон. TD Garden.