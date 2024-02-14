«Айлендерс» потерпели поражение от «Сиэтла». Сорокин сделал 29 сэйвов

«Сиэтл» по буллитам обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. «Кракен» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Сиэтл» набрал 54 очка и занимает 11-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 10-й строчке в Восточной конференции — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сиэтл» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бенайерс — 7 (Маккэн), 5:27 — 0:1. Палмиери — 15 (бол., Барзал, Добсон), 34:37 — 1:1.

Победный буллит: Татар.

Вратари: Сорокин — Грубауэр.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+10+5+2) — 30 (7+10+11+2).

Наши: Романов (21.03/1/0) — -.

14 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.