«Баффало» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» с 72 очками идут на 8-й строчке в Восточной конференции. «Баффало"занимает 11-е место — 69 очков.