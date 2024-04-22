Аймурзин предложил НХЛ ввести перекрестный плей-офф, как в КХЛ

Форвард «Северстали» Данил Аймурзин отметил, что НХЛ стоит попробовать ввести формат перекрестного плей-офф.

«В плей-офф НХЛ явных фаворитов нет, это уже давно понятно. «Эдмонтон» с «Лос-Анджелесом» третий год подряд сыграют между собой, интересно посмотреть, чему они научились за эти годы друг у друга. Может, им стоит попробовать перекрестный плей-офф, как у нас (смеется). Но, думаю, у них и так со зрелищностью все в порядке, нет смысла что-то менять», — цитирует Аймурзина Legalbet.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 сформировались восемь пар плей-офф. Первые серии стартовали 21 апреля.