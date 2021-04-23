Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Айлендерс»

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0 Б). Победный буллит реализовал российский нападающий Евгений Кузнецов.

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 из 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сделал 28 сэйвов и стал второй звездой.

«Кэпиталз» лидируют в Восточном дивизионе. Команда из Нью-Йорка идет на 3-й строчке.