«Айлендерс» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» и «Рейнджерс» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 10 апреля и завершилась победой «Айлендерс» — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Айлендерс» — «Рейнджерс» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Рейнджерс» с 110 очками лидируют в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 7-й строчке — 87 очков.