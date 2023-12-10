«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» дома победили «Лос-Анджелес» в овертайме матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» набрали 31 очко и занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 36 очками — на второй строчке таблицы. «Запада».