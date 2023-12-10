«Чикаго» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Чикаго» с 19 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 27 очками — на девятой строчке.