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Сегодня, 05:15

«Флорида» в овертайме выиграла у «Айлендерс». Бобровский сделал 24 сэйва

«Флорида» в овертайме выиграла у «Айлендерс»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press

«Флорида» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали 11-ю победу подряд.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 юросков по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков.

Финнский нападающий «Флориды» Александр Барков оформил хет-трик. Теперь на его счету 37 голов в этом сезоне.

Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Нэшвилл 76 43 33 91
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 - : -
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 - : -
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 - : -
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 - : -
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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