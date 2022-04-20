«Флорида» в овертайме выиграла у «Айлендерс». Бобровский сделал 24 сэйва

«Флорида» в овертайме выиграла у «Айлендерс»

«Флорида» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали 11-ю победу подряд.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 юросков по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков.

Финнский нападающий «Флориды» Александр Барков оформил хет-трик. Теперь на его счету 37 голов в этом сезоне.