«Флорида» в овертайме выиграла у «Айлендерс». Бобровский сделал 24 сэйва
«Флорида» в овертайме выиграла у «Айлендерс»
«Флорида» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Пантерз» одержали 11-ю победу подряд.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 юросков по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков.
Финнский нападающий «Флориды» Александр Барков оформил хет-трик. Теперь на его счету 37 голов в этом сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|76
|47
|29
|103
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
Результаты / календарь
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23.04
24.04
25.04
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|- : -
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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