Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Виннипег», Панарин — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Виннипег» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал форвард Райан Строум, который оформил дубль.

Возглавил тройку российский голкипер Игорь Шестеркин. 26-летний россиянин отразил 31 из 31 броска по своим воротам.