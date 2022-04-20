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Сегодня, 05:05

Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Виннипег», Панарин — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Виннипег» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал форвард Райан Строум, который оформил дубль.

Возглавил тройку российский голкипер Игорь Шестеркин. 26-летний россиянин отразил 31 из 31 броска по своим воротам.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Нэшвилл 76 43 33 91
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
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25.04
20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 - : -
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 - : -
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 - : -
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 - : -
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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