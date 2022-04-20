Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Виннипег», Панарин — третьей
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Виннипег» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи признан российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился двумя голевыми передачами.
Второй звездой стал форвард Райан Строум, который оформил дубль.
Возглавил тройку российский голкипер Игорь Шестеркин. 26-летний россиянин отразил 31 из 31 броска по своим воротам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|75
|35
|40
|79
|6
|Коламбус
|76
|35
|41
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|76
|23
|53
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|75
|54
|21
|114
|2
|Торонто
|76
|50
|26
|106
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|6
|Детройт
|76
|29
|47
|68
|7
|Оттава
|76
|28
|48
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Сент-Луис
|76
|46
|30
|102
|3
|Миннесота
|75
|47
|28
|101
|4
|Нэшвилл
|76
|43
|33
|91
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|76
|47
|29
|103
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|76
|38
|38
|86
|6
|Анахайм
|77
|30
|47
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|29
|46
|70
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
Результаты / календарь
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24.04
25.04
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|- : -
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|- : -
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|- : -
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|- : -
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|- : -
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|75
|108
|
|
Джонни Годро
Калгари
|76
|107
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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