«Вашингтон» проиграл «Торонто», у Овечкина, Кузнецова и Орлова по «-1»
«Торонто» обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на «Скотиабанк Арене».
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сыграл 21 минуту 35 секунд и отметился двумя силовыми приемами, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин сделал 4 броска по воротам соперника за 22 минуты 18 секунд. У защитника Дмитрия Орлова — 4 броска за 18 минут и 12 секунд на льду. У всех россиян показатель полезности в этой встрече — «-1».
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Вашингтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Таварес — 1 (бол., Райлли, Марнер), 6:40 — 1:0. Дауд — 1 (Густафссон, ван Римсдайк), 9:57 — 1:1. Юханссон — 1 (Оши, Эллер), 13:52 — 1:2. Ярнкрок — 1 (Керфут, Райлли), 23:53 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Джиордано, Сандин), 46:55 — 3:2.
Вратари: Самсонов — Линдгрен (56:07 — 56:15, 56:55 — 57:52, 57:56).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 39 (21+9+9) — 26 (11+9+6).
Наши: — - Кузнецов (21.35/0/-1), Овечкин (22.18/4/-1), Орлов (18.12/4/-1).
14 октября. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
|2
|2
|0
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|2
|Питтсбург
|1
|1
|0
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|Филадельфия
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|1
|0
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|4
|Каролина
|1
|1
|0
|2
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|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
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|Нью-Джерси
|1
|0
|1
|0
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|Коламбус
|1
|0
|1
|0
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|Вашингтон
|2
|0
|2
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|4
|2
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|3
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|1
|0
|1
|0
|7
|Аризона
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|6
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|14.10
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 1
|14.10
|02:00
|
Питтсбург – Аризона
|6 : 2
|14.10
|02:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|5 : 2
|14.10
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|1 : 3
|14.10
|02:30
|
Торонто – Вашингтон
|3 : 2
|14.10
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|3 : 7
|14.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|1 : 4
|14.10
|04:30
|
Калгари – Колорадо
|5 : 3
|14.10
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|1 : 0
|14.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|2
|5
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|2
|5
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00