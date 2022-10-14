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Сегодня, 05:21

«Вашингтон» проиграл «Торонто», у Овечкина, Кузнецова и Орлова по «-1»

«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на «Скотиабанк Арене».

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сыграл 21 минуту 35 секунд и отметился двумя силовыми приемами, а его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин сделал 4 броска по воротам соперника за 22 минуты 18 секунд. У защитника Дмитрия Орлова — 4 броска за 18 минут и 12 секунд на льду. У всех россиян показатель полезности в этой встрече — «-1».

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

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«Торонто» — «Вашингтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Таварес — 1 (бол., Райлли, Марнер), 6:40 — 1:0. Дауд — 1 (Густафссон, ван Римсдайк), 9:57 — 1:1. Юханссон — 1 (Оши, Эллер), 13:52 — 1:2. Ярнкрок — 1 (Керфут, Райлли), 23:53 — 2:2. Мэттьюс — 1 (Джиордано, Сандин), 46:55 — 3:2.

Вратари: Самсонов — Линдгрен (56:07 — 56:15, 56:55 — 57:52, 57:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (21+9+9) — 26 (11+9+6).

Наши: — - Кузнецов (21.35/0/-1), Овечкин (22.18/4/-1), Орлов (18.12/4/-1).

14 октября. Торонто. Scotiabank Arena.

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