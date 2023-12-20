«Айлендерс» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» дома победили «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За победителей отличились Андерс Ли, Бо Хорват и Симон Хольмстрем. У «Ойлерз» забил Леон Драйзайтль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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