«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома не смог обыграть «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За «Предаторз» голы забили Жереми Лозон и Коди Гласс. У «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон, Нильс Оман, Нильс Хегландер, Пиус Сутер и Теодорс Блюгерс.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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