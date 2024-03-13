Аскаров пропустил четыре гола в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Манитобе» со счетом 0:6.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы, отразив 22 броска из 26, и был заменен на 34-й минуте встречи. Форвард фарм-клуба «Виннипега» Никита Чибриков сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 33 матча в АХЛ, в которых пять раз сыграл на ноль при 91,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.32.