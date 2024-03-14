Торопченко забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». После первого периода счет 1:0.

На 18-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне.