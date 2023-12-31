Аскаров признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Нэшвилл», Овечкин — третья звезда

Вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2 Б).

21-летний россиянин отразил 27 бросков, а также в серии буллитов не дал забить Александру Овечкину и Евгению Кузнецову. Второй звездой признан голкипер «Кэпиталз» Хантер Шепард, сделавший 34 сейва. Третья звезда — форвард столичной команды Александр Овечкин, забивший гол.

В текущем сезоне Аскаров провел 2 матча в НХЛ, пропустив две шайбы при 94,1 процента бросков.