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Сегодня, 06:31

Аскаров отразил 28 бросков из 31 в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

Сергей Разин
корреспондент
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«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Рокфорду» со счетом 2:3.

Вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров пропустил три шайбы, отразив 28 бросков из 31.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 46 матчей в АХЛ, в котроых трижды сыграл на ноль и пропустил 124 шайбы при 91,1 процента отраженных бросков.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 109
2 Нью-Джерси 79 50 29 108
3 Рейнджерс 79 46 33 104
4 Айлендерс 79 40 39 89
5 Питтсбург 79 39 40 88
6 Вашингтон 78 34 44 77
7 Филадельфия 78 29 49 71
8 Коламбус 78 24 54 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 61 17 127
2 Торонто 78 46 32 103
3 Тампа-Бэй 79 45 34 96
4 Флорида 79 41 38 89
5 Баффало 77 38 39 83
6 Оттава 79 37 42 81
7 Детройт 78 35 43 80
8 Монреаль 79 31 48 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 47 30 100
2 Даллас 78 43 35 100
3 Миннесота 78 44 34 98
4 Виннипег 78 43 35 89
5 Нэшвилл 78 40 38 88
6 Сент-Луис 79 37 42 81
7 Аризона 79 27 52 67
8 Чикаго 78 25 53 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 79 49 30 106
2 Эдмонтон 79 47 32 103
3 Лос-Анджелес 79 45 34 100
4 Сиэтл 78 44 34 96
5 Калгари 79 37 42 89
6 Ванкувер 78 35 43 77
7 Сан-Хосе 78 22 56 60
8 Анахайм 78 23 55 56
Результаты / календарь
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13.04
8.04 19:30
Баффало – Каролина
 - : -
8.04 20:00
Детройт – Питтсбург
 - : -
8.04 22:30
Даллас – Вегас
 - : -
8.04 23:00
Сан-Хосе – Эдмонтон
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 148
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 79 108
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 78 57
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 77 52
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Джереми Суэймен

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Бостон

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