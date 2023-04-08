«Спрингфилд» проиграл «Херши». Абрамов забросил одну шайбу

«Спрингфилд Тандербердс» проиграл «Херши Беарз» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 2:3.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» голом отметился российсий нападающий Михаил Абрамов. Для него эта шайба стала 8-й в текущем сезоне.

Всего на счегоу 22-летнего россиянина 22 (8+14) очка в 51 матче регулярного чемпионата АХЛ. По ходу сезона он был обменян из «Торонто».