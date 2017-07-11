Артемий Панарин: "Штаны замарал, пока залез"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, ранее отправившийся в экспедицию на Алтай, залез на пик одной из горы. Форвард поделился фотографией в своем Инстаграме, подписав ее так: "Штаны замарал, пока залез".

Штаны замарал, пока залез🐒 #алтай Got my pants dirty, climbing up there🐒 #altay Публикация от @artemiypanarin Июл 11 2017 в 11:34 PDT