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Артемий Панарин: "Штаны замарал, пока залез"

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Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, ранее отправившийся в экспедицию на Алтай, залез на пик одной из горы. Форвард поделился фотографией в своем Инстаграме, подписав ее так: "Штаны замарал, пока залез".

 

Штаны замарал, пока залез🐒 #алтай Got my pants dirty, climbing up there🐒 #altay

Публикация от @artemiypanarin Июл 11 2017 в 11:34 PDT

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КОММЕНТАРИИ (4)
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devil'ok

Чертов палец) Если дождь пройдет, то туда реально нелегко забираться. Хотя есть дорога вокруг, по которой можно просто прогуляться.

05:38

PvsZ

Тёма, ну как так-то, гора не такая уж крутая, чего там было так пугаться?)

23:18 11 июля

inspire

"Штаны замарал, пока залез" ==============ну хоть не изнутри?

23:00 11 июля