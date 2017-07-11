Артемий Панарин: "Штаны замарал, пока залез"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, ранее отправившийся в экспедицию на Алтай, залез на пик одной из горы. Форвард поделился фотографией в своем Инстаграме, подписав ее так: "Штаны замарал, пока залез".
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, ранее отправившийся в экспедицию на Алтай, залез на пик одной из горы. Форвард поделился фотографией в своем Инстаграме, подписав ее так: "Штаны замарал, пока залез".
devil'ok
Чертов палец) Если дождь пройдет, то туда реально нелегко забираться. Хотя есть дорога вокруг, по которой можно просто прогуляться.
05:38
PvsZ
Тёма, ну как так-то, гора не такая уж крутая, чего там было так пугаться?)
23:18 11 июля
inspire
"Штаны замарал, пока залез" ==============ну хоть не изнутри?
23:00 11 июля