Панарин: «Тарасенко переживал за свою игру, сегодня я рад за него»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что форвард Владимир Тарасенко переживал за свою игру в новом клубе.
«Раньше он чувствовал себя не очень уверенно, переживал за свою игру. Он хотел показывать себя с лучшей стороны в каждой игре, и сегодня у него это получилось. Я рад за него. Он сильно нам помог», — приводит слова Панарина Lohud.
2 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ) 31-летний Тарасенко забросил победную шайбу в овертайме и сделал 2 голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.
Всего в составе «Рейнджерс» Тарасенко сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.
Источник: Lohud
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|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|3 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
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