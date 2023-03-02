«Лос-Анджелес» получил права на вратаря Портильо у «Баффало»
«Лос-Анджелес» в результате обмена получил права на вратаря «Баффало» Эрика Портильо.
Взамен «Короли» отдали выбор третьего раунда драфта НХЛ 2023 года.
22-летний голкипер был выбран «Баффало» под общим 67-м номером в 3-м раунде вступительного драфта 2019 года. Портильо сейчас находится в команде университета Мичигана, которая играет в лиге NCAA. Он сыграл за команду 31 матч (19-10-2). Его 19 побед — второй результат среди вратарей «Большой десятки» и седьмой среди всех вратарей NCAA.
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|2.03
|03:30
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Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
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Эдмонтон – Торонто
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|04:30
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Даллас – Аризона
|4 : 2
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|05:00
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Колорадо – Нью-Джерси
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Вегас – Каролина
|3 : 2
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|06:00
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Анахайм – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
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