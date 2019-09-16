Артемий Панарин: «Продолжаю обманывать Зибанежада, что я его понимаю»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что ему нравятся партнеры по команде. По его словам, взаимопонимание с Микой Зибанежадом налаживается.

— Я очень рад, что я в «Рейнджерс», в новой команде, — приводит слова Панарина официальный сайт «Рейнджерс». — Все ребята очень хорошие, я счастлив быть среди них. Оправдались ли мои ожидания? Всё даже лучше, чем я думал. Я увидел лучших игроков в команде и очень обрадовался. Когда видишь ребят на тренировках, видишь их умения, то это впечатляет — каждый игрок лучше, чем я ожидал.

Взаимопонимания с Зибанежадом? Важно понимать друг друга на хоккейном уровне. У нас все есть для этого. Здорово, что с Бучневичем можно договориться по-русски, а какой игрок Мика — все знают. Понятно, что мы сыграемся, все будет хорошо. Как я разговариваю с Зибанеджадом? Я продолжаю обманывать, что я его понимаю. Пытаюсь сориентироваться в моменте, куда мне бежать.

Мне приятно, находится Нью-Йорке. Болельщики «Рейнджерс» мне писали в Instagram, я читал, что мог. Больше всем спасибо за поддержку, я рад, что я в этой команде надолго.