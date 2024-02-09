«Вегас» на выезде обыграл «Аризону». Барбашев набрал одно очко

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«Аризона» на своем льду проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Койотс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев набрал одно очко, сделав голевую передачу.

«Вегас» набрал 68 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 12-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Маршессо — 26 (Барбашев, Руа), 0:19 — 0:1. Хэг — 2 (Бриссон, Карлссон), 1:17 — 0:2. Зукер — 8 (Вялимяки, Маччелли), 4:07 — 1:2. Стивенсон — 10 (Стоун, Коттер), 6:17 — 1:3. Келлер — 21 (Шмальц), 43:40 — 2:3.

Вратари: Ингрэм (Веймелка, 12:20) — Хилл.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 22 (5+11+6) — 34 (12+14+8).

Наши: — - Барбашев (16.43/1/0), Мироманов (15.59/1/+1).

9 февраля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.