«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Айлендерс» на выезде победили «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают 9-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 51 матче.

«Тампа-Бэй» идет на 7-й строчке с 59 очками в 52 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте