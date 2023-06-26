Карлссон хочет продолжить карьеру в клубе, претендующем на Кубок Стэнли

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон рассказал, что хочет побороться за Кубок Стэнли в составе другой команды.

«За свою карьеру я играл со многими парнями, которые являются потрясающими игроками и должны были стать победителями, но этого с ними не произошло. Я не хочу быть одним из них. Я хочу победить. Я хочу иметь возможность победить. Это не значит, что мне не нравится в моем нынешнем клубе, или в руководстве не хотят, чтобы я играл. Просто это то, что есть. Чувствую, что у меня есть все необходимое для того, чтобы играть в побеждающей команде, в чемпионской команде. Это всегда будет моей главной целью — делать это каждый сезон» , — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Карлссон провел 82 матча в НХЛ, в которых набрал 101 (25+76) очко.