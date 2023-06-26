Карлссон хочет продолжить карьеру в клубе, претендующем на Кубок Стэнли
Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон рассказал, что хочет побороться за Кубок Стэнли в составе другой команды.
«За свою карьеру я играл со многими парнями, которые являются потрясающими игроками и должны были стать победителями, но этого с ними не произошло. Я не хочу быть одним из них. Я хочу победить. Я хочу иметь возможность победить. Это не значит, что мне не нравится в моем нынешнем клубе, или в руководстве не хотят, чтобы я играл. Просто это то, что есть. Чувствую, что у меня есть все необходимое для того, чтобы играть в побеждающей команде, в чемпионской команде. Это всегда будет моей главной целью — делать это каждый сезон», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне Карлссон провел 82 матча в НХЛ, в которых набрал 101 (25+76) очко.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3