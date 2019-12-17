«Аризона» не будет вести переговоры с Холлом о новом контракте до конца сезона

Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка заявил, что не планирует обсуждать новый контракт с нападающий Тэйлором Холлом до конца сезона, сообщает в Twitter инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ранее «Койоты» выменяли 28-летнего нападающего у «Нью-Джерси». «Дэвилз» получили взамен трех игроков — Кевина Баля, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021.

Кроме того, «Нью-Джерси» удержал в платежной ведомости 50 процентов зарплаты Холла.

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