Свечков оформил дубль и стал второй звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Айову» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков оформил дубль и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 46 матчей в АХЛ, в которых набрал 35 (15+20) очков.