Кочетков признан третьей звездой матча «Аризона» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Аризона» — «Каролина» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Петр Кочетков. 24-летний россиянин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Сет Джарвис, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку форвард Мартин Нечас, сделавший две голевые передачи.