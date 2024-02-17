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Сегодня, 07:50

Кочетков признан третьей звездой матча «Аризона» — «Каролина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Аризона» — «Каролина» (1:5). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Петр Кочетков. 24-летний россиянин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Сет Джарвис, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку форвард Мартин Нечас, сделавший две голевые передачи.

Петр Кочетков. «Каролина» обыграла «Аризону». Кочетков сделал 30 сэйвов
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» обыграла «Аризону». Кочетков сделал 30 сэйвов

«Аризона» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 53 31 22 67
3 Филадельфия 55 29 26 65
4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 35 19 74
2 Бостон 54 32 22 74
3 Тампа-Бэй 55 30 25 65
4 Торонто 52 28 24 64
5 Детройт 53 27 26 60
6 Монреаль 54 22 32 52
7 Баффало 53 23 30 50
8 Оттава 50 22 28 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 34 20 74
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 53 29 24 60
5 Нэшвилл 54 27 27 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 54 14 40 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 55 37 18 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 50 31 19 63
4 Лос-Анджелес 51 25 26 60
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 54 25 29 55
7 Анахайм 53 19 34 40
8 Сан-Хосе 53 15 38 35
Результаты / календарь
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19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 05:00
Аризона – Каролина
 1 : 5
17.02 20:30
Бостон – Лос-Анджелес
 - : -
17.02 23:00
Чикаго – Оттава
 - : -
17.02 23:00
Даллас – Эдмонтон
 - : -
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