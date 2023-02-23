«Калгари» на выезде победил «Аризону»

«Калгари» на выезде обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

В составе хозяев голами отметились Ник Шмалц, Клэйтон Келлер и Матиас Маччелли. За гостей отличились Милан Лучич, Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли, Джейкоб Пеллетье, Уокер Дуэр и Майкл Баклунд.

Российский защитник «Флеймз» Никита Задоров очков не набрал.

«Калгари» занимает 9-е место на «Западе», набрав 65 очков. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции с 49 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Калгари» — 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)

Голы: Лучич — 5 (Дуэр, Льюис), 4:39 — 0:1. Шмальц — 16 (бол., Келлер, Вялимяки), 21:11 — 1:1. Келлер — 24, 29:31 — 2:1. Маччелли — 4, 31:06 — 3:1. Линдхольм — 18 (бол., Кадри, Тоффоли), 32:58 — 3:2. Тоффоли — 24 (Дюбе, Линдхольм), 34:00 — 3:3. Пеллетье — 2 (бол., Хэнифин, Дюбе), 44:53 — 3:4. Дуэр — 3 (Танев, Уигар), 45:17 — 3:5. Баклунд — 13 (бол., Пеллетье, Манджапане), 56:41 — 3:6.

Вратари: Веймелка — Владарж.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 14 (3+6+5) — 52 (18+20+14).

Наши: — - Задоров (16.35/0/+2).

23 февраля. Глендейл. Gila River Arena.