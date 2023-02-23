Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:44

Сорокин стал третьим вратарьем «Айлендерс» за 20 лет, который одержал 20 побед за сезон

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» с российским голкипером Ильей Сорокиным обыграли сегодня, 23 февраля, обыграли «Виннипег» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече он отразил 25 из 26 бросков.

27-летний вратарь одержал 20-ю победу с «островитянами» в текущем сезоне. За последние 20 лет в составе «Айлендерс» это удавалось только двум вратарям: Томасу Грейсу в сезонах-2015/16, 2016/17 и Рику Дипьетро в сезонах-2005/06, 2007/08.

Всего в этом сезоне «Айлендерс» одержали 30 побед в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ, набрав 67 очков, и идут на 7-м месте в Восточной конференции.

23&nbsp;февраля. &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Илья Сорокин в&nbsp;воротах. Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэвидсон: «Чикаго» в лице Зайцева получил защитника уровня НХЛ»

«Калгари» на выезде победил «Аризону»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 56 19 37 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
Результаты / календарь
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
23.02 03:00
Айлендерс – Виннипег
 2 : 1
23.02 03:30
Даллас – Чикаго
 3 : 4
23.02 06:00
Аризона – Калгари
 3 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 44
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
Новости
RSS RSS
Все новости