«Аризона» победила «Бостон» в овертайме, Ульмарк получил травму

«Аризона» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер и Матиас Маччелли. У гостей отличились Йеспер Боквист, Давид Пастрняк и Джейк Дебраск.

В середине овертайма вратарь «Бостона» Линус Ульмарк получил травму, вместо него на льду появился Джереми Суэймен. Полторы минуты спустя форвард «Аризоны» Ник Шмальц забросил победную шайбу.

«Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции с 56 очками в 40 матчах. «Аризона» идет 10-й на Западе с 42 очками в 39 играх.

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Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пастрняк — 25 (бол., Заха, Гики), 4:41 — 0:1. Келлер — 14 (бол., Гюнтер), 28:12 — 1:1. Боквист — 1, 29:02 — 1:2. Гюнтер — 2 (Кули, Бьюгстад), 36:30 — 2:2. Маччелли — 8 (Крауз), 40:52 — 3:2. Дебраск — 9 (бол., Линдхольм, Гики), 45:04 — 3:3. Шмальц — 13 (Келлер, Мозер), 64:04 — 4:3.

Вратари: Ингрэм — Ульмарк (Суэймен, 62:40).

Штраф: 19 — 17.

Броски: 36 (12+11+11+2) — 33 (6+11+14+2).

10 января. Темпе. Mullett Arena