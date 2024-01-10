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Сегодня, 07:58

«Аризона» победила «Бостон» в овертайме, Ульмарк получил травму

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Аризона» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер и Матиас Маччелли. У гостей отличились Йеспер Боквист, Давид Пастрняк и Джейк Дебраск.

В середине овертайма вратарь «Бостона» Линус Ульмарк получил травму, вместо него на льду появился Джереми Суэймен. Полторы минуты спустя форвард «Аризоны» Ник Шмальц забросил победную шайбу.

«Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции с 56 очками в 40 матчах. «Аризона» идет 10-й на Западе с 42 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пастрняк — 25 (бол., Заха, Гики), 4:41 — 0:1. Келлер — 14 (бол., Гюнтер), 28:12 — 1:1. Боквист — 1, 29:02 — 1:2. Гюнтер — 2 (Кули, Бьюгстад), 36:30 — 2:2. Маччелли — 8 (Крауз), 40:52 — 3:2. Дебраск — 9 (бол., Линдхольм, Гики), 45:04 — 3:3. Шмальц — 13 (Келлер, Мозер), 64:04 — 4:3.

Вратари: Ингрэм — Ульмарк (Суэймен, 62:40).

Штраф: 19 — 17.

Броски: 36 (12+11+11+2) — 33 (6+11+14+2).

10 января. Темпе. Mullett Arena

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Бостон Брюинз
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НХЛ: «Тампа-Бэй» победила «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» проиграл «Флориде». Расписание и результаты матчей 10 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 40 18 22 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 37 21 16 43
5 Сиэтл 40 17 23 43
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 40 14 26 29
8 Сан-Хосе 41 9 32 21
Результаты / календарь
30.12
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15.01
10.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 2 : 5
10.01 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 7 : 1
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
10.01 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 2 : 5
10.01 04:00
Сент-Луис – Флорида
 1 : 5
10.01 04:00
Виннипег – Коламбус
 5 : 0
10.01 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 3 : 5
10.01 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 1 : 2
10.01 05:00
Калгари – Оттава
 6 : 3
10.01 05:00
Аризона – Бостон
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 41 66
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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