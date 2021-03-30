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Анисимова снова не забрали с драфта отказов

19:09
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Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов прошел процедуру драфта отказов во второй раз в сезоне. Ни один клуб не забрал права на 32-летнего россиянина, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает 4,55 миллиона долларов в год, истекает после окончания сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне Анисимов провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».

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