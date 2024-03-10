Соколов забросил 15-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Ютике» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 56 матчей в АХЛ, в которых набрал 35 (12+20) очков.