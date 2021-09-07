Андрей Свечников занял второе место в рейтинге лучших игроков до 23 лет по версии The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет, которые уже дебютировали в лиге, подписали контракт или были задрафтованы клубом НХЛ.

Россиянин Андрей Свечников из «Каролины» занял второе место в этом списке. Выше него оказался только защитник «Колорадо» Кэйл Макар.

Лучшие игроки НХЛ до 23 лет

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1. Кэйл Макар (защитник) — «Колорадо»

2. Андрей Свечников (нападающий) — «Каролина»

3. Элиас Петтерссон (нападающий) — «Ванкувер»

4. Расмус Далин (защитник) — «Баффало»

5. Куинн Хьюз (защитник) — «Ванкувер»...

38. Ярослав Аскаров (вратарь) — «Нэшвилл»

45. Кирилл Марченко (нападающий) — «Коламбус»

46. Григорий Денисенко (нападающий) — «Флорида»

59. Василий Подколзин (нападающий) — «Ванкувер»

64. Родион Амиров (нападающий) — «Торонто»

83. Никита Чибриков (нападающий) — «Вегас»

89. Александр Романов (защитник) — «Монреаль»

91. Дмитрий Воронков (нападающий) — «Коламбус»

103. Кирилл Кирсанов (защитник) — «Лос-Анджелес»

105. Иван Морозов (нападающий) — «Вегас»

129. Виталий Кравцов (нападающий) — «Рейнджерс»

134. Даниил Чайка (защитник) — «Вегас»

139. Егор Замула (защитник) — «Филадельфия»

142. Федор Свечков (нападающий) — «Нэшвилл»

150. Марат Хуснутдинов (нападающий) — «Миннесота»

153. Александр Алексеев (защитник) — «Вашингтон»

154. Шакир Мухамадуллин (защитник) — «Нью-Джерси»

161. Егор Соколов (нападающий) — «Оттава»

176. Прохор Полтапов (нападающий) — «Баффало»