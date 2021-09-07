Андрей Свечников занял второе место в рейтинге лучших игроков до 23 лет по версии The Athletic
Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет, которые уже дебютировали в лиге, подписали контракт или были задрафтованы клубом НХЛ.
Россиянин Андрей Свечников из «Каролины» занял второе место в этом списке. Выше него оказался только защитник «Колорадо» Кэйл Макар.
Лучшие игроки НХЛ до 23 лет
Версия The Athletic
1. Кэйл Макар (защитник) — «Колорадо»
2. Андрей Свечников (нападающий) — «Каролина»
3. Элиас Петтерссон (нападающий) — «Ванкувер»
4. Расмус Далин (защитник) — «Баффало»
5. Куинн Хьюз (защитник) — «Ванкувер»...
38. Ярослав Аскаров (вратарь) — «Нэшвилл»
45. Кирилл Марченко (нападающий) — «Коламбус»
46. Григорий Денисенко (нападающий) — «Флорида»
59. Василий Подколзин (нападающий) — «Ванкувер»
64. Родион Амиров (нападающий) — «Торонто»
83. Никита Чибриков (нападающий) — «Вегас»
89. Александр Романов (защитник) — «Монреаль»
91. Дмитрий Воронков (нападающий) — «Коламбус»
103. Кирилл Кирсанов (защитник) — «Лос-Анджелес»
105. Иван Морозов (нападающий) — «Вегас»
129. Виталий Кравцов (нападающий) — «Рейнджерс»
134. Даниил Чайка (защитник) — «Вегас»
139. Егор Замула (защитник) — «Филадельфия»
142. Федор Свечков (нападающий) — «Нэшвилл»
150. Марат Хуснутдинов (нападающий) — «Миннесота»
153. Александр Алексеев (защитник) — «Вашингтон»
154. Шакир Мухамадуллин (защитник) — «Нью-Джерси»
161. Егор Соколов (нападающий) — «Оттава»
176. Прохор Полтапов (нападающий) — «Баффало»
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