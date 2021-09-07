Генменеджер «Монреаля» высказался об оффершите Котканиеми

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал переход нападающего Йеспери Котканиеми в «Каролину».

«Узнав о предложении Котканиеми, мы оказались в ситуации, когда нам нужно было принять решение раньше, чем нам того хотелось. В то время мы планировали предложить этому молодому хоккеисту промежуточный контракт.

В конечном итоге мы очень довольны приобретением Кристиана Дворака, которое стало возможным благодаря одному из выборов, полученных нами. Этот молодой центрфорвард, с нашей точки зрения, поможет нам в ближайшие годы, так как его контракт действует в течение еще нескольких лет. Его зарплата удачно вписывается в структуру нашего клуба», — цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.

«Каролина» сделала 21-летнему форварду квалификационное предложение на 6,1 млн долларов за сезон, которое не было повторено «Монреалем», вследствие чего права на игрока перешли к «Харрикейнз». Канадский клуб взамен получил право выбора в первом и третьем раундах драфта НХЛ 2022 года. Сам Котканиеми подписал с «Каролиной» контракт сроком на один сезон.