Андрей Свечников сравнялся с Алексеем Морозовым по голевым передачам в НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:4 Б).
Теперь у 22-летнего форварда 135 голевых пасов в лиге — ровно столько же, сколько у Владислава Наместникова, Алексея Морозова и Игоря Уланова. Свечников делит с ними 56-е место по этому показателю среди всех россиян в истории НХЛ.
Рекорд по числу результативных передач в лиге среди хоккеистов из России принадлежит Евгению Малкину (727).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
|16.01
|01:00
|
Каролина – Ванкувер
|3 : 4 Б
|16.01
|01:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|1 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1
|16.01
|21:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|16.01
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|16.01
|23:00
|
Колорадо – Детройт
|- : -
Новости