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Сегодня, 07:56

Андрей Свечников сравнялся с Алексеем Морозовым по голевым передачам в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Андрей Свечников.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:4 Б).

Теперь у 22-летнего форварда 135 голевых пасов в лиге — ровно столько же, сколько у Владислава Наместникова, Алексея Морозова и Игоря Уланова. Свечников делит с ними 56-е место по этому показателю среди всех россиян в истории НХЛ.

Рекорд по числу результативных передач в лиге среди хоккеистов из России принадлежит Евгению Малкину (727).

Алексей Морозов (хоккей)
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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