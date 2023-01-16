Андрей Свечников сравнялся с Алексеем Морозовым по голевым передачам в НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:4 Б).

Теперь у 22-летнего форварда 135 голевых пасов в лиге — ровно столько же, сколько у Владислава Наместникова, Алексея Морозова и Игоря Уланова. Свечников делит с ними 56-е место по этому показателю среди всех россиян в истории НХЛ.

Рекорд по числу результативных передач в лиге среди хоккеистов из России принадлежит Евгению Малкину (727).