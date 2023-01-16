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В возрасте 52 лет умер «телохранитель» Буре — форвард Джино Оджик

Руслан Минаев
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Джино Оджик.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Скончался бывший форвард «Ванкувера» Джино Оджик, сообщает пресс-служба «Кэнакс». Экс-нападающему было 52 года.

О причинах смерти не говорится. В 2014 году у Оджика диагностирован амилоидоз — нарушение белкового обмена. Также у него был сердечный приступ.

«Джино был любимцем болельщиков с самого момента прихода в «Кэнакс». Он вкладывал свои душу и сердце в каждую проведенную на льду смену, а также вдохновил многих и стал воплощением того, что значит быть канадцем. Он был моим близким другом, я мог обратиться к нему за советом и поддержкой. Его будет очень не хватать», — сказал владелец «Ванкувера» Франческо Акилини.

Оджик был выбран «Кэнакс» на драфте НХЛ-1990 года под общим 86-м номером. Он выступал за «Ванкувер» с 1990 по 1998 год.

За время игры в канадском клубе Оджик был тафгаем и считался «телохранителем» россиянина Павла Буре. У Оджика остались восемь детей, одного из которых он назвал в честь Буре.

Всего в НХЛ он провел 605 матчей и набрал 137 (64+73) очков.

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2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 43 13 30 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
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6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
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 41 62
И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бостон

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Бостон

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