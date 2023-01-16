Кузьменко набрал 38 очков в первых 42 матчах за «Ванкувер» — это второй показатель в истории клуба
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко повторил второй результат по числу набранных очков в первых 42 матчах за команду.
Форвард набрал 38 очков — такой же результат покорялся только Броку Бесеру.
Рекорд по числу результативных действий в первых 42 матчах за «Ванкувер» принадлежит Элиасу Петтерссону (46).
Андрей Кузьменко проводит дебютный сезон в НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|43
|28
|15
|59
|3
|Рейнджерс
|44
|24
|20
|55
|4
|Вашингтон
|45
|23
|22
|52
|5
|Айлендерс
|44
|23
|21
|49
|6
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|7
|Филадельфия
|43
|18
|25
|43
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|33
|9
|70
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|55
|4
|Баффало
|41
|21
|20
|44
|5
|Флорида
|44
|20
|24
|44
|6
|Детройт
|41
|18
|23
|43
|7
|Оттава
|42
|19
|23
|41
|8
|Монреаль
|44
|18
|26
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|59
|2
|Даллас
|44
|25
|19
|57
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|41
|21
|20
|45
|5
|Сент-Луис
|44
|21
|23
|45
|6
|Нэшвилл
|42
|19
|23
|44
|7
|Аризона
|43
|13
|30
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|28
|16
|58
|2
|Сиэтл
|42
|26
|16
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|51
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|34
|8
|Анахайм
|43
|12
|31
|28
Результаты / календарь
6.01
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16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
|16.01
|01:00
|
Каролина – Ванкувер
|3 : 4 Б
|16.01
|01:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|1 : 2
|16.01
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1
|16.01
|21:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|16.01
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|16.01
|23:00
|
Колорадо – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|41
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|33
|2.25
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