Андрей Свечников: "Моя голова еще болит, но все в порядке"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сообщил, что его голова еще болит, но все в порядке. Он добавил, что сыграет в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона", если будет хорошо себя чувствовать.

– Моя голова все еще немного болит, но все в порядке, – приводит журналист Люк ДеКок слова Свечникова. – Посмотрим, что будет завтра. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лед и играть. Если я вернусь, то обязательно буду играть в свой хоккей.

Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.

На данный момент счет в серии 3-2 в пользу "Вашингтона". В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за "Каролину", в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.

The Andrei Svechnikov highlights from today: “My head still hurts a little but it’s all right. We’ll see tomorrow. Depends how I’m going to feel. ... Very hard (to watch Saturday), just want to come out and play. ... If I’m going to go back, I’m going to play my game for sure.” – Luke DeCock (@LukeDeCock) 21 апреля 2019 г.

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