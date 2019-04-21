22:05 | Хоккей — НХЛ

Андрей Свечников: "Моя голова еще болит, но все в порядке"

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Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сообщил, что его голова еще болит, но все в порядке. Он добавил, что сыграет в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Вашингтона", если будет хорошо себя чувствовать.

Моя голова все еще немного болит, но все в порядке, – приводит журналист Люк ДеКок слова Свечникова. – Посмотрим, что будет завтра. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Тяжело смотреть за игрой команды со стороны, просто хочется выйти на лед и играть. Если я вернусь, то обязательно буду играть в свой хоккей.

Форвард получил повреждение в драке с соотечественником, капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным, в третьей игре серии. У него подозрение на сотрясение мозга.

На данный момент счет в серии 3-2 в пользу "Вашингтона". В регулярном сезоне Свечников провел 82 матча за "Каролину", в которых набрал 37 (20+17) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в трех играх.

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