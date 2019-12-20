НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Андерс Бьорк: «Варламов совершил отличный сейв»

09:02

Нападающий «Бостона» Андерс Бьорк отметил сейв российского голкипера «Айлендерс» Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Варламов успел накрыть шайбу после броска Бьорка в открытый угол.

— Макэвой отлично прокатился за воротами, и я был уверен, что забью, но это был отличный сейв, — цитирует официальный сайт НХЛ Бьорка. — Вероятно, нужно извлечь уроки из этого, возможно, направить шайбу низом, когда голкипер ныряет за ней. Надеюсь, в следующий раз сработает.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир