Андерс Бьорк: «Варламов совершил отличный сейв»

Нападающий «Бостона» Андерс Бьорк отметил сейв российского голкипера «Айлендерс» Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Варламов успел накрыть шайбу после броска Бьорка в открытый угол.

— Макэвой отлично прокатился за воротами, и я был уверен, что забью, но это был отличный сейв, — цитирует официальный сайт НХЛ Бьорка. — Вероятно, нужно извлечь уроки из этого, возможно, направить шайбу низом, когда голкипер ныряет за ней. Надеюсь, в следующий раз сработает.